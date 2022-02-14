РИАМО - 14 фев. Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) на постоянной основе помогает предпринимателям восполнять недостающие знания, а также приобретать новые навыки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Каждый бизнесмен, будь он новичком или профессионалом, сможет найти здесь именно то, что ему нужно, и выбрать тот режим, который ему удобен», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отдельные вебинары и многодневные курсы – являются одним из наиболее популярным у бизнесменов форматом обучения. Курсы посвящены определенной теме. Например, вопросам покупки или аренды недвижимости у города. С помощью вебинаров и курсов свои знания в 2021 году смоги повысить более 40 тыс. предпринимателей.

Многоуровневая система включает в себя тематический форум или конференцию, а также онлайн-курс. В 2021 году обсуждали самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерии и налоги, франчайзинг, участие в госзакупках, социальное предпринимательство, цифровизация в бизнесе, таргетинг. Свыше 6,8 тыс. учащихся приняли участие в программе.

Для начинающих предпринимателей доступен пятидневный интенсивный курс «Стартап-школа МБМ». Участники смогут научится как сгенерировать идею для стартапа и оценить ее жизнеспособность, так и составить финансовый план фирмы, зарегистрировать юридическое лицо или ИП. А с помощью проекта «Онлайн-академия МБМ» можно усовершенствовать свои знания.