РИАМО - 14 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное по результатам проведения внеплановой проверки по обращению ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее фабрика роялей и пианино обратилась в УФАС и сообщила о признаках нарушения законодательства РФ в сфере закупок в действиях (бездействии) МУДО «Солнечногорская детская школа искусств» при заключении контракта у единственного поставщика на приобретение (изготовление и поставка) музыкальных инструментов (рояль кабинетный).

По итогам рассмотрения в действиях учреждения нарушений законодательства России в сфере закупок не выявлено. Не согласившись с указанным решением, фабрика обратилась в суд.

Но суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.