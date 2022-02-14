РИАМО - 14 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект нежилой застройки в производственной зоне №50 «Алтуфьевское шоссе» (проект 2, территория 2) (СВАО), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Будут развивать участок площадью около 7,8 га. Там планируют разместить общественно-промышленную застройку, в том числе МФЦ.

Суммарная поэтажная площадь объектов может составить около 170 тыс. «квадратов». Сейчас там находятся склады.

Срок реализации составляет 8 лет.