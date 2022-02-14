РИАМО - 14 фев. Онлайн-инструмент Инвестиционного портала Москвы помогает предпринимателям быстро и удобно получать информацию о наиболее подходящих видах помощи. В 2021 году «Навигатором мер поддержки» воспользовались 5 тысяч раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Информационный сервис «Навигатор мер поддержки» на Инвестпортале востребован предпринимателями: в прошлом году им воспользовались 5 тысяч раз. Здесь содержится перечень таких городских и федеральных преференций, как налоговые льготы, субсидии и гранты – пользователи могут подобрать для себя оптимальные. Сервис не только облегчает поиск среди федеральных и региональных видов помощи, но и подбирает их максимально точно по заданным параметрам», – рассказал заместитель мэра.

«Навигатор мер поддержки» имеет простой и понятный интерфейс. Чем подробнее пользователь укажет параметры, тем более релевантным будет итоговый перечень мер. Так, нужно выбрать сферу деятельности – торговля, здравоохранение, образование, транспорт, социальные услуги, культура, спорт и другие. Затем необходимо отметить уровень преференций – федеральный или региональный, а также тип – финансовая или нефинансовая помощь. Из списка можно выбрать конкретную категорию – аренда, займы, консультации, льготы, поручительства, субсидии, гранты.

«В зависимости от заданных параметров пользователю доступен полный перечень мер поддержки с их краткими характеристиками, активные ссылки для подробного ознакомления с условиями получения преференций, а также нормативные правовые акты, которыми они утверждены. Всего на столичном Инвестпортале пользователям доступно 105 мер поддержки. Там же в режиме онлайн можно подать заявку на получение подходящих видов помощи», – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

После того как навигатор отберет наиболее подходящие предложения, пользователь сможет подать онлайн-заявку на получение мер поддержки или будет направлен на сайты других ведомств, которые предоставляют услугу. Интересные предложения можно сохранить в избранном и вернуться к ним в удобнее время.

Всего на Инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов. Только за 2020–2021 годы было запущено 14 цифровых инструментов.

«Пользователи Инвестпортала могут в том числе узнать об имуществе Москвы, которое можно арендовать или приобрести на торгах, подписать электронный договор, подать сообщение с вопросами и предложениями в профильный орган исполнительной власти или заявку на получение специальных статусов, которые дают право на налоговые преференции. «Навигатор мер поддержки», в свою очередь, органично встроился в экосистему сервисов, которые позволяют предпринимателям получать помощь от города. Все цифровые возможности платформы доступны авторизованным пользователям, сделать это можно в том числе через единую городскую учетную запись Mos.ID», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Кроме того, с помощью сервисов портала можно подать заявки на льготные займы, направить на рассмотрение концессионную инициативу, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, рассчитать стоимость патента и многое другое.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, популярность онлайн-инструментов Инвестпортала подтверждается статистикой: в 2021 году ими воспользовались более 150 тысяч раз, а всего с начала их работы в 2016 году – более 460 тысяч раз. На сайте также легко найти подробности о реализуемых в столице проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Кроме того, функционирует мобильное приложение Investmoscow: вне зависимости от места и времени оно обеспечивает предпринимателям удобную точку доступа к сервисам и актуальной информации.

Инвестиционный портал Москвы был запущен в феврале 2014 года. За это время на сайте зафиксировано более 15,5 миллионов посещений, ежедневно на него заходят 8,7 тысячи уникальных пользователей.