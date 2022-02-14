РИАМО - 14 фев. Продукция столичных издательств будет впервые представлена под единым брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Она пройдет с 21 по 24 марта, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Подать заявку на участие в ярмарке можно онлайн с 16 по 22 февраля.

«В ней (ярмарке - ред.) примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков», - сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

У участников ярмарки будет возможность познакомиться с коллегами и заключить контракты на экспорт своей продукции. На крупнейшем мероприятии отрасли соберутся ведущие иллюстраторы, дизайнеры, литературные агенты, авторы, дистрибьютеры, продавцы и представители библиотек.

«Участие в ярмарке поспособствует не только международному продвижению столичной книжной отрасли, но и увеличению объема продажи прав на издания книг», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он сообщил, что на сегодняшний день на территории Москвы работают около 12,5 тыс. представителей издательской отрасли. Из выручка составляет свыше 216 млрд рублей в год.