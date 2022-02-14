РИАМО - 14 фев. В Москве в этом году планируют построить 91 км новых дорог. Среди этих объектов - 19 мостов, эстакады, тоннели, а также десяток внеуличных пешеходных переходов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Среди наиболее важных объектов — Московский скоростной диаметр, связка между этой магистралью и Южной рокадой, эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе длиной 2,4 км.

«Реализация этих дорожных проектов создаст водителям дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве», — написал Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что сейчас на западе города воплощают еще один важный транспортный проект. Речь идет о путепроводе через ж/д пути МЦД-1 с реконструкцией ул. Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов. Старый путепровод был длинной всего в 39 м, а новый растянется на 205 м.

Благодаря этому движение через железную дорогу станет безопаснее, удобнее станет ездить и над строящимся Северным дублером Кутузовского проспекта.

Еще один проект в этом округе касается Северного дублера Кутузовского проспекта — это реконструкция Старо-Рублевского путепровода и ул. Ивана Франко. Дорогу проложат над новой магистралью и путями МЦД-1, что позволит улучшить проезд между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе. По этой трассе можно будет попасть на Северный дублер в сторону области, а через строящийся тоннель – на улицу Герасима Курина.

«В рамках проекта расширят улицу Ивана Франко, увеличив количество полос движения до двух в каждом направлении», — добавил мэр.