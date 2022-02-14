РИАМО - 14 фев. С 2022 года в столице будущих сотрудников промышленных предприятий будут обучать с применением технологий виртуальной реальности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), кафедра которого расположена на территории столичной особой экономической зоны «Технополис «Москва», с 2022 года будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что в стенах учебного заведения разработали четыре инновационных приложения, с помощью которых будущие токари и биоинженеры смогут изучать на компьютерах работу станков для фрезеровки или литья деталей из пластмасс, сложные биохимические реакции и процессы.

На универсальном металлообрабатывающем оборудовании можно научиться работать благодаря симулятору «Фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ». Другой симулятор «Термопластавтомат» позволит тренироваться в изготовлении детали из пластмассы методом литья под давлением будущим операторам инжекционно-литьевой машины.

Изучить технологии работы с культурами микроорганизмов, биоинформатическими программами и ДНК можно через приложение «Геномная инженерия». В свою очередь, уже симулятор «Промышленные биотехнологии» позволяет освоить процесс приготовления питательных сред, буферных и вспомогательных растворов, то есть полностью имитирует работу биотехнолога.

Все перечисленные программы будут использоваться в учебном процессе с 2022 года и помогут усовершенствовать процесс подготовки кадров для инновационной промышленности. ​