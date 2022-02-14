РИАМО - 14 фев. В Подмосковье и столице до 23 часов 15 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской, Калужской, Тверской и Ярославской областей.

14 февраля в Подмосковье и столице установится облачная погода с прояснениями, обойдется без осадков, температура воздуха в Москве составит 0 - плюс 2 градуса, по области — минус 3 - плюс 2 градуса.

15 февраля ожидается переменная облачность без осадков, образуется гололедица. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.