РИАМО - 14 фев. Российской фигуристке Камиле Валиевой позволили выступить в личном турнире на зимних Играх, которые сейчас проходят в Пекине, сообщает Sports.ru.

Такое решение приняла выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

Скандал с 15-летней спортсменкой произошел на Олимпиаде в Китае. Причина тому – положительная допинг-проба фигуристки, которую она сдала в декабре прошлого года. В анализе нашли триметазидин. Это стало известно во время Игр. Результаты допинг-пробы обнародовала Стокгольмская лаборатория.

Фигуристку отстранили от участия в Олимпиаде, но она это решение оспорила. При этом Валиева успела взять золото в командном турнире на Играх.

Теперь Валиева выйдет на лед 15 февраля, представляя Олимпийский комитет России в личном турнире.

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