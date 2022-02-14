РИАМО - 14 фев. С конца января москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу через интернет. Этой услугой пользуется каждый третий заболевший, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В мегаполисе с января наблюдается всплеск новых случаев заражения коронавирусом. Это связано с распространением омикрон-штамма. Наблюдается большая нагрузка на амбулаторное звено.

«Поэтому в поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приема и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ», — рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Онлайн-сервис оказался востребованным и почти каждый третий пациент записывается к дежурному врачу через интернет. Всего более 180 тыс. москвичей с симптомами ОРВИ по записи посетили специалистов.

Записаться на прием к дежурному врачу можно через портал mos.ru и на сайте emias.info, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Помимо этого, без записи к дежурному врачу можно обратиться в любую поликлинику независимо от места прикрепления.