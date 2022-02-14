РИАМО - 14 фев. В 2022 году планируется восстановить регулярный сад и исторические аллеи на территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время на территории усадьбы частично сохранились исторические дорожки и тропинки, но усадебный парк сильно запущен, утеряны многие деревья, а планировка регулярной части читается с трудом и нуждается в проведении восстановительных работ. Партер и регулярные дорожки планируется восстановить по фотографиям 1930-х годов и военно-топографической съемке Московской губернии и окрестностей города Москвы 1838 года», — объяснил замруководителя столичного департамента капремонта Сергей Мельников.

Планируется воссоздать историческую планировочную структуру. В парке восстановят главную аллею с кругом посередине, параллельно и перпендикулярно ей проложат прямые второстепенные аллеи. Немногочисленные сохранившиеся липы конца XIX века и европейские лиственницы вдоль аллей разбавят новыми липовыми посадками, а в тени деревьев высадят такие растения, как пахизандры верхушечные и живучки ползучие.

По периметру высадят изгородь из папоротника, в центре — сирень, розу морщинистую, гортензию древовидную и метельчатую. Звездчатую планировку будут иметь два замыкающих боскета, из центра будут расходиться лучеобразные дорожки. На пересечении основных дорожек высадят в ступенчатом порядке цветники миксбордеры.

По направлению от дома в сторону 7-го Ивановского пруда специалисты восстановят центральную ось и вдоль нее высадят липовую аллею. Также обустроят аллеи к зданию оранжереи, дорогу в Елизаветино и дорожки в пейзажной части парка.

К историческим добавятся новые прогулочные маршруты на территории усадьбы. Основные дорожки и территорию возле усадьбы и храма покроют брусчаткой в историческом стиле, а второстепенные — гравийным отсевом и плиткой. ​