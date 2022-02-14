РИАМО - 14 фев. Московская область вошла в топ-3 рейтинга регионов России по качеству жизни в 2021 году. Исследование провело РИА Новости.

В тройку лидеров вошли Москва (81,352 балла), Санкт-Петербург (80,241 балла), Московская область (75,858 балла). Примечательно, что указанные регионы занимали такие же места в рейтинге и в 2020 году. Эти субъекты РФ по качеству жизни намного опережают показатели других регионов.

Эксперты говорят, что в субъектах, вошедших в первую десятку, зафиксирован высокий уровень экономического развития. На эти регионы приходится примерно половина суммарного ВРП субъектов Федерации.

В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва.

При исследовании учитывали 67 показателей. На этой базе рассчитывали рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.