РИАМО - 14 фев. С начала 2022 года город реализовал на торгах по льготной ставке 50 помещений, еще по 4 объектам идет заявочная кампания. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 года у малого и среднего бизнеса есть возможность арендовать городские площади на льготных условиях. Эта мера поддержки помогает предпринимателям запускать и расширять свой бизнес, а городу улучшать социальную инфраструктуру районов. За время действия программы более 2 тысяч помещений было реализовано на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3 188 кв. м: 50 из них уже реализованы, по 4 идет заявочная кампания», – сообщил заммэра.

Наибольшее количество объектов было представлено в Южном и Северо-Западном административных округах, по 11 и 10 предложений соответственно.

Сегодня заявочные кампании открыты по 4 объектам в Юго-Восточном округе Москвы.

«Самое большое помещение находится в муниципальном округе Некрасовка – его площадь составляет 138,5 кв. м. Три других объекта площадью 15, 31,8, 73,2 кв. м соответственно расположены в Марьине, Люблине и Капотне. Договоры заключаются на 10 лет», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В 2022 году минимальная ставка в год составит 5 тыс. руб. за 1 квадратный метр для помещений, расположенных на первом этаже и выше. Для подвальных помещений – 1 тыс. руб. за кв. м в год.

Узнать о правилах проведения торгов и ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.