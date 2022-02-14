РИАМО - 14 фев. Завершился капитальный ремонт девятиэтажного дома на Кутузовском проспекте. Объект построен в стиле неоклассицизма, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время капитального ремонта расчистили кирпичную кладку, восстановили утраченные элементы и обработали раствором для защиты поверхности от влаги. Рядом с входной группой обновили штукатурный слой, клинкерной плиткой выложили цоколь, отремонтировали и утеплили крышу.

В подъездах дома оштукатурили и покрасили стены, уложили напольную плитку, заменили перила, лестничные ограждения и подоконники.

Также были обновлены сети электроснабжения, проложены новые кабель-каналы, заменены щитки на этажах и вводно-распределительные устройства. Установили дифференциальные выключатели и энергосберегающие светильники с датчиками движения.

В ходе ремонта специалисты заменили мусоропровод и покрытия лифтовых шахт, обновили внутридомовую систему теплоснабжения.

Архитектура неоклассицизма — архитектурный стиль, созданный неоклассическим движением, которое началось в середине XVIII века. В своей чистой форме это стиль, в основном производный от античной архитектуры, Витрувианских принципов и работ итальянского архитектора Андреа Палладио.