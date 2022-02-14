РИАМО - 14 фев. Пара российских фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали призерами Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Пекине. Они завоевали серебряную медаль в танцах на льду, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, фигуристы принесли в копилку российской сборной 18-ю медаль. Фигуристы получили 131,66 балла за произвольный танец. В сумме пара набрала 220,51 балла.

Первое место досталось спортсменам из Франции. Фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд, набрав 226,98 балла. Бронзовую медаль взяли американские фигуристы – у них 218,02 балла в сумме.

Сейчас сборная России находится на 6 месте медального зачета. Российские спортсмены завоевали 4 золотых медали, 6 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте в турнирной таблице расположена Норвегия. Далее идут Германия и Америка.

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