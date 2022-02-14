РИАМО - 14 фев. В понедельник жильцы сгоревшего дома на улице Ленина в Орехово-Зуеве проведут обход квартир в поисках личных вещей, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание в 12-квартирном доме №34 началось 12 февраля в 16:10. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Пламя локализовали на площади 900 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 21:14 12 февраля. В 13:04 13 февраля ликвидировали последствия пожара.

На 14 февраля запланирован обход жильцами своих квартир совместно с сотрудниками полиции для изъятия личных вещей.

Жильцам дома окажут материальную помощь. Одинокие жильцы получат экстренную помощь в размере 50 тыс. рублей, семьям выплатят по 30 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Была организована работа по оформлению сгоревших личных документов, по оказанию социальной поддержки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее взял ситуацию с пожаром на личный контроль.