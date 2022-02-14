РИАМО - 14 фев. Международный олимпийский комитет оценивает ситуацию с российской фигуристской Камилой Валиевой как единичный случай, преждевременных выводов по этой истории не делают, сообщает РИА Новости.

Ранее в Международном агентстве допинг-тестирования сообщили о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была взята 25 декабря прошлого года. В пробе был найден триметазидин. Результат теста был передан антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, но она оспорила решение, отстранение было снято.

Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд. 14 февраля станет известно, сможет ли фигуристка выступить на Олимпиаде в одиночном турнире.

«На ОКР (Олимпийский комитет России - ред.) никто не указывал как на виновника ситуации с Валиевой. Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай», — сказал глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Ранее российская команда, в состав которой вошла Валиева, выиграла командные соревнования по фигурному катанию, но награждение перенесли из-за допинг-скандала.

Российская сборная выступает на Играх как команда Олимпийского комитета России.