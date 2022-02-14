РИАМО - 14 фев. Любой человек может столкнуться со снижением либидо, и причиной этого могут быть не только физические недуги, но и психические. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Человеческий организм - сложная система, в которой все взаимосвязано, поэтому сбои в работе психики способны влиять на телесное здоровье, в частности, на сексуальную жизнь. При некоторых психических заболеваниях отмечается постоянное чувство дискомфорта, неуверенности в себе, снижение полового влечения», - сказала Панова.

Она отметила, в основном так происходит при депрессивном расстройстве, тревожности, посттравматическом расстройстве.

«В этот момент очень важно не впадать в крайности. Не надо тут же ставить на себе крест, или, наоборот, начать доказывать всем, особенно противоположному полу, что вы — половой гигант. Также не стоит начинать заниматься самолечением, скупать всевозможные БАДы и сомнительные средства народной медицины», - добавила врач.

По словам Пановой, не следует обращать внимание на советы улучшить свои «показатели» с помощью спиртного или психоактивных веществ.

«Вы не только навредите своему здоровью, в том числе интимному, но и наживете себе социальные проблемы, включая возможное расставание с партнером», - предупредила психиатр.

Если вдруг началось беспокойство по поводу своей сексуальности и поведения в постели, то этот вопрос необходимо обсудить со специалистом.

«Консультация с врачом поможет точно выявить причину проблемы, понять, что именно приводит к неудачам в интимной жизни. При необходимости врач назначит лекарства или отправит на психотерапию, подготовит вас к разговору с партнером», - сказала Панова.

Более того, грамотный специалист может порекомендовать пациенту с проблемами в интимной сфере посетить гинеколога или андролога.

«Это позволит исключить болезни половых органов, которые, кстати, сами нередко приводят к возникновению и осложнению ментальных расстройств, порождая таким образом порочный круг. Не помешает и наблюдение у эндокринолога и других специалистов», - заключила эксперт.

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