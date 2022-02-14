РИАМО - 14 фев. Загруженность столичных дорог в понедельник вечером может достигнуть 7 баллов, утром пробки оцениваются в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, пробки возникнут в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Движение может быть осложнено из-за строительных работ, гололедицы и небольших ДТП.

Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. Это позволит сэкономить время.