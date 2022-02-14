РИАМО - 14 фев. В Подмосковье продолжаются поиски тела пропавшего мужчины, провалившегося под лед Москвы-реки в Одинцовском городском округе, обследовано почти 2 км реки, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на 6 февраля экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке. Он провалился под лед. Место разлома льда на реке и транспортное средство нашли.

«От места провала вниз по течению обследовано 1,875 тыс. м», - сообщают в ведомстве.

По данным на 18:00 13 февраля, всего совершено 55 погружений. Водолазами и видеокамерами обследовано почти 28 тыс. кв. м, пробурено около 2,8 тыс. лунок. Поиски продолжат в понедельник с 9:00.

С 16 февраля дальнейшие мероприятия по поиску тела будут определены решением начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным.