РИАМО - 14 фев. Людям, у которых нет пары, не стоит думать о своем одиночестве в День святого Валентина. Наоборот, этот день можно провести в свое удовольствие или использовать его как повод для новых знакомств, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов.

«Этот день как нельзя кстати подходит для того, чтобы найти пару. Это не время грустить о том, чего нет. Это время действовать, чтобы получить то, что вы хотите», - сказал Шахов.

По его словам, можно сходить в бар или ресторан. В любом случае надо быть позитивным и радоваться за других.

«Направляйте свои мысли на будущее, представляйте его себе. И по закону психологии о самоисполняющемся пророчестве, если вы будете думать позитивно, то вы будете выглядеть позитивно. К такому человеку, улыбающемуся, тянутся люди», - отметил эксперт.

По мнению психолога Анастасии Балагановой, свободным от отношений людям важно осознать, что в День всех влюбленных они не более одиноки, чем в другие дни. Помимо этого, не следует вспоминать все свои неудачные отношения, начиная с безответных валентинок в начальной школе.

«Надо позаботиться о самых важных отношениях в жизни - отношениях с собой, организовав себе приятное время, исходя из собственных потребностей, ценностей и желаний», - сказала Балаганова.