РИАМО - 14 фев. Людям, у которых нет пары, не стоит думать о своем одиночестве в День святого Валентина. Наоборот, этот день можно провести в свое удовольствие или использовать его как повод для новых знакомств, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов.
По его словам, можно сходить в бар или ресторан. В любом случае надо быть позитивным и радоваться за других.
«Направляйте свои мысли на будущее, представляйте его себе. И по закону психологии о самоисполняющемся пророчестве, если вы будете думать позитивно, то вы будете выглядеть позитивно. К такому человеку, улыбающемуся, тянутся люди», - отметил эксперт.
По мнению психолога Анастасии Балагановой, свободным от отношений людям важно осознать, что в День всех влюбленных они не более одиноки, чем в другие дни. Помимо этого, не следует вспоминать все свои неудачные отношения, начиная с безответных валентинок в начальной школе.
«Надо позаботиться о самых важных отношениях в жизни - отношениях с собой, организовав себе приятное время, исходя из собственных потребностей, ценностей и желаний», - сказала Балаганова.
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