РИАМО - 14 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена пересмотреть внешнеполитическую концепцию, исходя из современной мировой ситуации, сообщает РИА Новости.

По его словам, это решение было принято на совещании Совбеза. Именно там решили пересмотреть концепцию страны, направленную на внешнюю политику. Официальный представитель Кремля напомнил, что ситуация в мире все время меняется.

«В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — отметил Песков.

Песков ранее говорил, что Россия хочет сотрудничать со всеми странами без исключения. Однако Россия вынуждена искать возможности взаимодействия только там, где есть взаимность.