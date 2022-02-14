РИАМО - 14 фев. В День святого Валентина нужно с утра настроиться на то, чтобы подарить свое время второй половинке. Задать настроение всему дню поможет необычный завтрак, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов.

«С утра нужно напомнить, что этот день существует. Наверное, теплым поцелуем, приготовлением чашки кофе или чая для любимого человека. Может быть, заказом необычного завтрака, может быть, бутерброда с икрой, а также обещанием, что вечером будет особенный сюрприз», - сказал Шахов.

По словам психолога, отличным решением будет отметить праздник вдвоем. Например, сходить в ресторан на романтический ужин.

«Не стоит ссориться. Есть простое правило, как избежать разборок, ссор, недовольства, претензий. Нужно настроиться с утра, что вы подарите этот день партнеру. Подарок означает, что вы делаете что-то для него, не ожидая ничего взамен», - сказал психолог.

Кроме того, Шахов посоветовал не придираться к подарку, даже если он не понравился. Вместо критики стоит, наоборот, поддержать партнера.

Ужин в темноте и спа для двоих: как отметить День святого Валентина – 2022>>