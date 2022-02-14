РИАМО - 14 фев. Перед выбором подарка на День святого Валентина следует разобраться, на каком языке любви говорит ваша вторая половинка. Зачастую женщина хочет испытать от подарка эмоции, мужчину же порадует что-то практичное, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов.

«Кто-то предпочитает подарки - материальные предметы. Кто-то предпочитает время, кто-то слова, кто-то помощь, а кто-то прикосновения. Нужно хорошо понимать язык любви вашего партнера, чтобы попасть в него», - сказал Шахов.

По его словам, женщины, как правило, предпочитают в подарок эмоции.

«Это романтический ужин, цветы, необычный сюрприз, связанный с восхищением, с ее ценностью. На День святого Валентина следует дарить романтические подарки, которые подчеркивают статус единственности вашей любимой, напоминают ей, что она любима», - сказал Шахов.

Он добавил, что хорошим подарком будет что-то выходящее за рамки обыденности, например, прогулка под звездным небом или полет на вертолете. Многие женщины также любят подарки, сделанные своими руками.

«Мужчины обычно любят какие-то практические вещи. Ремень, кошелек. Как правило, мужчины менее романтичны. Достаточно немногих мужчин обрадует подарок, сделанный своими руками», - отметил Шахов.

При этом мужчина должен оценить подарок, который будет говорить о его качествах и победах. Например, часы с гравировкой или бумажник с надписью, что он самый лучший. «Кубок самому сильному мужчине» или билет на футбол тоже могут порадовать мужчину, главное учитывать его интересы.