РИАМО - 14 фев. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 4 – плюс 5 градусов во второй половине текущей недели. Такие показатели характерны для апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в первой половине этой недели ожидается солнечная погода, осадков не будет.

«В первой половине недели погода в Москве будет не только очень теплая, но еще и очень приятная. Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до 2-7 градусов, днем — минус 1 - плюс 3 градуса, осадков не будет, много солнца во вторник и среду», - сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, прогреваться воздух начнет с четверга. Температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы февраля для Москвы.

К выходным настолько потеплеет, что температура будет превышать среднемесячные показатели на 10-11 градусов. В мегаполисе воздух прогреется до плюс 4 – плюс 5 градусов.

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