РИАМО - 14 фев. В Подмосковье и столице 14 февраля, в День всех влюбленных, установится облачная погода с прояснениями, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 - плюс 2 градуса, по области — минус 3 - плюс 2 градуса.

Скорость юго-западного ветра не будет превышать 10 м/с. Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — порядка 70%.

Температура в регионе будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Жителям рекомендуют найти время, чтобы прогуляться на свежем воздухе.