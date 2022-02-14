РИАМО - 14 фев. Конюшковскую улицу в столице комплексно благоустроят. Ее сделают более комфортной для пешеходов, сохранив транзитную функцию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская», - рассказал Бирюков.
Он пояснил, что обновление Конюшковской улицы станет завершающим этапом комплексного благоустройства квартала.
На улице обустроят небольшие зоны для отдыха, где установят лавочки. Гостям города сориентироваться на местности помогут информационные стелы. Вдоль улицы будут установлены фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.
На остановках городского транспорта появятся новые павильоны с зарядными слотами для гаджетов.
В завершение обустройства улицы рабочие высадят деревья и кустарники, а также увеличат площадь газона. Ту зелень, которая уже растет на Конюшковской улице, планируют сохранить и оздоровить.
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