РИАМО - 14 фев. Конюшковскую улицу в столице комплексно благоустроят. Ее сделают более комфортной для пешеходов, сохранив транзитную функцию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская», - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что обновление Конюшковской улицы станет завершающим этапом комплексного благоустройства квартала.

«Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, в районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором», - уточнил Бирюков.

На улице обустроят небольшие зоны для отдыха, где установят лавочки. Гостям города сориентироваться на местности помогут информационные стелы. Вдоль улицы будут установлены фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.

На остановках городского транспорта появятся новые павильоны с зарядными слотами для гаджетов.

В завершение обустройства улицы рабочие высадят деревья и кустарники, а также увеличат площадь газона. Ту зелень, которая уже растет на Конюшковской улице, планируют сохранить и оздоровить.

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