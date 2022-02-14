РИАМО - 14 фев. С понедельника в Москве поликлиники постепенно начнут наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи, сниженные ранее из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей станице в соцсети «ВКонтакте» Собянин объяснил это решение тем, что количество обращений по ОРВИ стало уменьшаться. Нагрузка на профильные отделения в поликлиниках и запросы на телемедицину снижаются.

Освободившиеся ресурсы планируется направить на помощь тем, кто нуждается в заботе. В частности, больше времени будет уделяться москвичам старшего возраста.

Если люди старше 65 лет заболеют коронавирусом, врачи будут посещать их на дому. На это не повлияет степень тяжести заболевания у конкретного человека. Такой подход позволит обеспечить пациентов необходимым уходом.

За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 12 496 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций составило 1047 человек, что говорит о снижении показателя почти на 24% по сравнению с предыдущим днем.

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