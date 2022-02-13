РИАМО - 13 фев. Водитель автомобиля, нарушив ПДД, выехал на трамвайные пути на Главной аллее и застрял, заблокировав движение трамваев, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время трамваи №11 и №12 задерживается, маршруты временно изменены.

Добраться до места назначения пассажиры смогут на автобусе №т22. Автомобилистам напоминаю, что выезд на трамвайные пути строго запрещен.

Ранее на юге Москвы трамвайные пути были перекрыты застрявшим грузовиком. Транспортное средство удалось оперативно отбуксировать. Обычно из-за таких инцидентов движение трамваев прекращается в среднем на 2,5 часа.

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