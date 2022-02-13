РИАМО - 13 фев. На территории столицы и Московской области из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 12 часов 15 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение объявили на территории Ярославской, Тверской, Тамбовской, Ивановской, Владимирской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Костромской, Орловской и Смоленской областей.

В регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода. Температура будет колебаться от плюсовых к минусовым значениям, что и приведет к образованию гололедицы. Оттепель продержится до начала весны.

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