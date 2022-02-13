РИАМО - 13 фев. Поезда возобновили движение по Кольцевой линии столичной подземки по направлению против часовой. Их вводят в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на линии произошел сбой из-за человека на пути. Поезда сначала следовали с увеличенными интервалами, а затем остановились. Пассажирам рекомендовали пользоваться составами, следующими по часовой, или пересесть на радиальные линии.

Сейчас сотрудники метрополитена принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график.