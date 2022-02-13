РИАМО - 13 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области проводит торги по аренде помещений или земель. Победители торгов смогут открыть кафе, ресторан, кофейню или продолжить развивать свой бизнес в сфере общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Свое дело в этой сфере можно открыть в Реутове. Здесь в аренду предлагается участок площадью 1187 кв. м.

Для ресторана инвесторы могут арендовать 2000 кв. м земли в п. Глебовский городского округа Истра.

Земельные участки имеют удобную конфигурацию и локацию. Недалеко от них расположены остановки и железнодорожные станции, оживленные автодороги и транспортные развязки. Рядом есть школы, детские сады, магазины, торговые центры.

Помимо земельных участков для открытия общепита можно арендовать помещение у берега реки Осетр в Зарайске. Вблизи находятся лодочный причал, спортплощадки и воркаут, городской пляж, музей-заповедник и остановки общественного транспорта.

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