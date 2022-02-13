РИАМО - 13 фев. Распространение омикрон-штамма продолжается, переносчиком инфекции может быть любой человек. Поэтому при любом недомогании можно проверяться с помощью самотестирования на Covid-19. Особенно это полезно в поездках, сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», - объяснила Ярцева в интервью радио Sputnik.

Если тест покажет положительный результат, нужно самоизолироваться и обратиться к врачу. Без тестирования велик риск заразить окружающих и не начать лечение своевременно.

Ярцева отметила, что важно правильно проводить тестирование на коронавирус. Основная проблема в том, что самому себе человек часто вставляет палочку для взятия мазка недостаточно глубоко в нос. Процедура довольно неприятная, но без правильного выполнения результат теста будет некорректным.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>