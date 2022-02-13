РИАМО - 13 фев. В Московской области на торги выставлено 10 объектов, предназначенных для открытия магазинов – земли и здания с земельными участками. Организатором торгов выступает комитет по конкурентной политике Московской области, сообщает пресс-служба комитета.

Арендаторы смогут разместить здесь объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров.

Представители малого и среднего бизнеса смогут на 5 лет арендовать земельный участок площадью 895 кв.м в деревне Герасимиха городского округа Пушкинский. Годовая аренда составит 166 296,37 руб.

Древня расположена в 30 минутах езды от города Пушкино. В 8 км от Герасимихи проходит ЦКАД, в 20 км - Ярославское шоссе.

Участок имеет удобное расположение. Он находится в частном секторе, рядом - несколько конных клубов, фермерское хозяйство и питомники растений. В минуте ходьбы – остановка общественного транспорта «Герасимиха».

Магазин можно открыть в городском округе Бронницы. Здесь на продажу выставлено нежилое здание 201 кв.м с земельным участком 740 кв.м. Начальная цена продажи – 10 718 300 рублей.

Имущество располагается в окружении жилой и коммерческой застройки в районе, прилегающем к центру Бронниц. Рядом центральный стадион, аллея Славы, в 100 метрах остановка общественного транспорта, в 3,6 км. Новорязанское шоссе.

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