РИАМО - 13 фев. В жилом доме №14 по Ходынской улице произошло возгорание. Пожарные спасли из горящего здания 10 человек, 2 из них дети, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:20. На момент прибытия пожарных огонь был в одной из квартир и коридоре жилого дома.

Общая площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Пожарные оперативно приступили к тушению огня и спасению людей.

В 18:55 пожар был локализован, а к 19:08 – полностью потушен. В настоящее время информации о пострадавших в результате пожара нет.

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