РИАМО - 13 фев. Столичная прокуратура проведет проверку сообщений, опубликованных в СМИ и социальных сетях, о резком завышении начислений за отопление в многоквартирных домах района Коптево. Счета были выставлены частными управляющими компаниями, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В рамках проверки сотрудники ведомства оценят исполнение УК требований федерального законодательства, а также обоснованность расчетов начислений.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее департамент ЖКХ Москвы также заявил, что проверит обоснованность расчетов начислений за отопление в указанном районе.

«Не могу вспомнить спальника скучнее»: москвичи о жизни в Коптеве>>