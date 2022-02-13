РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Тендер на продолжение реконструкции парка Талалихина планируют объявить в Подольске в ближайшее время. В парке установят камеры видеонаблюдения, обустроят дорожки и сделают открытую сцену, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и. о. главы городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске проводится реконструкция территории парка имени Талалихина. Жариков вместе с заместителями и директором парка рассмотрели вопросы реализации второго этапа работ по благоустройству.

Так, на текущий год запланирована реконструкция танцевальной площадки с открытой сценой – она будет многофункциональной и станет местом проведения самых разных мероприятий. Помимо этого, намечено обустроить дорожки вблизи парка топиарных фигур и в зоне аттракционов, центральную верхнюю аллею, ведущую к Зеленому театру.

Кроме того, в центральной части парка предусмотрена установка камер видеонаблюдения с подключением к региональной системе «Безопасный регион», а также оснащение территории системой оповещения ГО и ЧС. В ближайшие дни будет объявлен тендер - по его результатам определится генеральная подрядная организация, которая займется реконструкцией парка.

Все работы проводятся в соответствии с принятой «дорожной картой». В парках округа в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проходят программы выходного дня.