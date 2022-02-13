РИАМО - 13 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения свободного назначения площадью 27,3 кв. м в Одинцове, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальный размер годовой арендной платы за имущество составляет 150 372 рубля. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 10 лет.

Помещение располагается по адресу: Можайское шоссе, дом 29, корпус 1. Нежилое помещение является подвальным и имеет отдельный вход.

Лот расположен в жилой застройке, рядом находятся объекты социальной инфраструктуры и торгового назначения, напротив - Можайское шоссе. В шаговой доступности порядка 5 остановок общественного транспорта.

Учитывая удачное расположение помещения в западном городе-спутнике Москвы и высокую проходимость места, объект может быть использован под размещение офисов, салонов бытовых услуг.

Заявки на аукцион принимаются до 17 марта на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000148). Аукцион состоится 21 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

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