РИАМО - 13 фев. Специалисты департамента ЖКХ Москвы проверят обоснованность начислений, выставленных частными управляющими компаниями жителям района Коптево, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация о больших начислениях за отопление в Коптеве.

В департаменте ЖКХ пояснили, что в соответствии с федеральным законом корректировка платежей за отопление проводится ежегодно.

Принцип оплаты текущего потребления в месяц рассчитывается как 1/12 от прошлогоднего объема потребления. В конце года проверяется фактический объем поставленной в дом теплоэнергии и производится корректировка. В соответствии с этим в Коптеве будут проверены счета за отопление, которые жители получили от частных управляющих компаний.

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