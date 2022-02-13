РИАМО - 13 фев. Сотрудник столичной Госавтоинспекции Алексей Поваренков помог быстро доставить будущую маму в роддом, где на свет появился здоровый мальчик, сообщает пресс-служба ведомства.

Поваренков нес службу на Воробьевском шоссе, когда к нему подбежал взволнованный мужчина. Его жена должна была скоро родить, но пара боялась, что не успеет добраться до больницы.

Инспектор оценил обстановку, попросил мужчину следовать за патрульной машиной и включил специальные сигналы – звуковые и световые.

С сопровождением семье удалось быстро добраться до родильного дома. Женщину своевременно передали врачам.