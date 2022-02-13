РИАМО - 13 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Лотошино объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка площадью 350 кв. м в поселке Новолотошино для размещения магазина, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Земля в населенном пункте предлагается в аренду на 2 года 6 месяцев, годовая арендная плата составит 30 289 рублей.

Участок располагается на выезде из населенного пункта, в окружении жилой и коммерческой застройки. Через дорогу проходит Тверское шоссе, в 100 м находится остановка общественного транспорта, сквер.

Предприниматель сможет разместить на арендованной земле объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров различного назначения.

Заявки на аукцион принимаются до 10 марта на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000033). Аукцион состоится 14 марта.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

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