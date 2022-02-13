РИАМО - 13 фев. В Красногорске состоялся товарищеский матч по керлингу между командами представителей подмосковных СМИ и тренеров спортшкол городского округа, передает корреспондент РИАМО.

Любительский матч прошел на катке у собора святителя Николая в Павшинской пойме. Там находится фан-зона, где можно посмотреть трансляции выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В состав команды «СМИшно» вошли сотрудники изданий «Подмосковье сегодня», «Красногорская газета» и РИАМО. Их противниками на льду был коллектив «Красногорский спорт» с тренерами спортивных школ городского округа Красногорск в составе.

Игрокам объясняли правила и давали советы во время матча профессионалы керлинга - мастер спорта международного класса Вера Тюлякова и мастер спорта России Артур Али. Кроме того, команды поддерживали жители Красногорска, которые пришли в фан-зону и на каток.

В упорной борьбе со счетом 3:0 победу одержала команда тренеров. За четыре игровых отрезка их «камни» трижды оказывались ближе к центру «дома».

«Каждый спорт подразумевает физические состояния, умственные. Здесь я попробовал - равновесие, баланс. В общем много того, что в жизни мы не так часто применяем», - сказал после матча заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом Валерий Грачев.

Артур Али добавил, что керлинг учит коммуникации, умению играть в команде, координации и выносливости, так как профессиональные матчи могут продолжаться до 3 часов.

«Прийти в керлинг можно в любом возрасте и уже в течение года получать результат. Все зависит от того, как часто вы будете уделять этому внимание», - отметила Вера Тюлякова.

Всех участников игры наградили медалями и дипломами. Товарищеский матч стал частью проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Олимпийские сезоны в Подмосковье», который нацелен на поддержку спортсменов региона, выступающих на Олимпиаде в Пекине.