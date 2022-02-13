РИАМО - 13 фев. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 123,5 кв. м в деревне Балково, дом 74, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Помещение занимает первый и второй этажи нежилого здания. В шаговой доступности находится остановка общественного транспорта. За 5 минут на автомобиле можно добраться до города Пущино, за 30 минут - до Серпухова.

Будущий собственник может открыть здесь магазин, заниматься оказанием бытовых услуг населению или использовать имущество в личных целях.

Заявки на аукцион принимаются до 28 февраля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (номер процедуры 21000004710000000067). Аукцион состоится 3 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.