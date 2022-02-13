РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В деревне Лаговское подмосковного Подольска отловили трех бездомных собак по просьбе горожан, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение с просьбой отловить бездомных животных в деревне Лаговское. В ответе пояснили, что отловом на данной территории занимается Автономная некоммерческая организация «Центр содержания бездомных животных» в соответствии с муниципальным контрактом. По данной заявке были отловлены 3 собаки.

Животных стерилизуют, вакцинируют и выпустят в прежнюю среду обитания. В настоящее время отловленные собаки помещены в приют, где им после карантина проведут необходимые процедуры.