РИАМО - 13 фев. В предстоящую неделю потепление в столице и Подмосковье усилится. Аномальное тепло продержится в регионе до конца февраля и перейдет к марту, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура воздуха в текущем феврале превышает норму в среднем на 4 градуса, и эта тенденция продолжится. Показатели на грядущей недели приблизятся к рекордным.

Первая половина недели будет спокойной, без осадков. Во вторник над столицей покажется солнце. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 6-1 градуса, днем поднимутся до плюс 2-4 градусов. В среду посвежеет до нуля градусов, вернутся тучи.

В четверг к региону приблизится североатлантический циклон. Он принесет осадки – снег днем будет переходить в обложные «чистые» дожди, первые в этом году. Ночью будет не холоднее нуля градусов, днем потеплеет до плюс 5 градусов.

В пятницу смешанные осадки станут интенсивнее. В течение суток столбики термометров не опустятся ниже плюс 3-5 градусов, что характерно для начала апреля, а не для февраля.

Апрельская оттепель будет сопровождаться малоприятными явлениями. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление упадет на 20 единиц ниже нормы и составит 724 мм ртутного столба.

К выходным станет прохладнее, но оттепель сохранится. Это подтверждает ранее озвученные прогнозы о преждевременном наступлении весны.

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