РИАМО - 13 фев. На северо-востоке столицы продолжается работа по объединению разрозненных зеленых территорий в единый парк «Яуза». После завершения благоустройства в Москве появится крупнейший экологический кластер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Половину территорий уже привели в порядок. Благоустроенные участки парка стали центром отдыха жителей северо-востока города.

«Рядом с ними (с благоустроенными территориями - ред.) живут около миллиона человек. Летом москвичи играли там в футбол, баскетбол, занимались йогой и скандинавской ходьбой. Сейчас гоняют в хоккей, катаются на коньках и лыжах. В парке 6 трасс и 3 катка с теплыми раздевалками», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году работы проведут на участках вдоль Северодвинской и от Широкой до Енисейской улицы.