РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. На реке Пахре в подмосковном Подольске измерили толщину льда. Она уменьшилась до безопасного минимума 8-12 см, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами подразделений противопожарно-спасательной службы региона. В субботу промеры на Пахре в черте поселка Дубровицы городского округа Подольск показали толщину льда от 8 до 12 см – безопасный минимум.

Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено. Горожан призвали быть осторожными при выходе на лед и беречь себя.