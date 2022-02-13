РИАМО - 13 фев. Здоровое питание, полноценный сон, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут людям, перенесшим коронавирус, быстрее восстановиться, сообщила главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

Перегрузки переболевшим коронавирусной инфекцией противопоказаны.

«Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном», - рассказала Кузенкова ТАСС.

Она посоветовала каждый день отводить по 20-30 минут на оздоровительные упражнения. Продолжительность можно увеличивать постепенно на 30-60 секунд. На возвращение к обычной жизни переболевшему человеку может понадобится значительное количество времени.

Кроме того, важно сразу при появлении симптомов ОРВИ обратиться к врачу и своевременно начать лечение.

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