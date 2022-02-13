РИАМО - 13 фев. Водитель грузовика, решивший проехать по трамвайным путям на Варшавском шоссе в Москве, парализовал движение общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На эвакуацию грузового автомобиля потребовалось полчаса, в это время прервалось движение по 3 трамвайным маршрутам между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская». Обычно из-за таких инцидентов движение прекращается в среднем на 2,5 часа.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего, водителю грузовика грозит штраф. Москвичам напомнили, что выезд на трамвайные пути в неустановленных местах запрещен.

Штраф почти на 1 млн рублей выставят водителю, застрявшему на трамвайных путях в Москве>>