РИАМО - 13 фев. Информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского является фейком, сообщил замруководителя центрального аппарата партии, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», - сказал Каргинов РИА Новости.

Он добавил, что однопартийцам разослали разъяснения относительно ложных звонков, чтобы предотвратить панику. Кроме того, по факту действий злоумышленников были направлены запросы в правоохранительные органы.

Ранее Минздрав подтвердил информацию о госпитализации Жириновского. Его доставили в медучреждение 2 февраля, политик находится в стабильном состоянии.

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